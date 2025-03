Caso Vitória: polícia reduz para três o número de suspeitos; testemunhas relatam ameaças JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 11/03/2025 - 01h04 ) twitter

A Polícia Civil diminuiu para três o número de suspeitos pela morte de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, em Cajamar, região metropolitana de São Paulo. No fim de semana, foi preso um dos possíveis autores do assassinato. Trata-se de Maicol Sales dos Santos, vizinho da adolescente, em cujo carro foram encontrados vestígios de sangue. Na semana passada, outras duas pessoas tiveram as prisões negadas pela Justiça. Os peritos analisam 10 celulares apreendidos. No aparelho de um dos suspeitos, foram encontrados vídeos, gravados dias antes do crime, com imagens do percurso que costumava ser feito por Vitória.

