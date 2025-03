Casos de violência contra a mulher aumentam mais de 12% em nove estados brasileiros JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/03/2025 - 12h30 (Atualizado em 15/03/2025 - 01h08 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Em nove estados do país, 13 mulheres sofreram algum tipo de violência no ano passado, segundo dados da Rede de Observatórios da Segurança, divulgados nesta quinta (13). Os casos de violência contra a mulher subiram 12,4%. Ao todo, foram 4.181 mil casos em 2024 nos nove estados monitorados. E ainda: Polícia do Rio faz operação para prender foragidos da Justiça.

