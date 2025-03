Casos de violência contra idosos no Brasil ultrapassam 176 mil Denúncias indicam que maioria dos abusos ocorre no ambiente doméstico JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 23h29 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inimigo Íntimo: Violência contra idosos ultrapassa 176 mil casos em 2024; maioria acontece em casa

No último ano, foram registradas 176 mil denúncias de violência contra idosos no Brasil. A maioria dos casos ocorre dentro de casa, quando a vítima reside com o agressor. As agressões físicas e psicológicas lideram as denúncias, principalmente por meio do Disque 100.

Os dados mostram um aumento de 24% em relação ao ano anterior, destacando a gravidade do problema. Enquanto a violência física é mais facilmente identificável, abusos psicológicos e patrimoniais são frequentemente silenciosos e difíceis de detectar.

O Centro Dia do Idoso em São Bernardo do Campo oferece apoio psicológico e social a cerca de 50 pessoas diariamente. A dificuldade em reconhecer e denunciar abusos familiares é um desafio constante. A proteção aos idosos requer esforço coletivo para identificar e agir em casos de abuso.

O estatuto do idoso prevê penas rigorosas para quem comete tais abusos, sublinhando a importância da proteção dos vulneráveis.

‌



Assista em vídeo - Inimigo Íntimo: Violência contra idosos ultrapassa 176 mil casos em 2024; maioria acontece em casa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!