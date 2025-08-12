Logo R7.com
CBF inicia debate sobre Fair Play financeiro no futebol brasileiro

Reunião no Rio de Janeiro busca criar regras para controle financeiro dos clubes

  • A CBF realizou reunião no Rio de Janeiro para discutir o Fair Play financeiro no futebol brasileiro.
  • O objetivo é criar normas que impeçam clubes de gastar mais do que recebem, evitando dívidas.
  • Representantes de clubes e federações participaram do encontro para debater as possíveis penalidades para excessos orçamentários.
  • O projeto deve ser finalizado em 90 dias e pode começar a vigorar no próximo ano.

 

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu uma reunião no Rio de Janeiro para discutir a introdução do Fair Play financeiro no futebol nacional. O objetivo é estabelecer normas que impeçam os clubes de gastar além de suas receitas, evitando o aumento das dívidas.

O encontro contou com a participação de representantes de clubes e federações. Se a proposta for aprovada, poderá resultar em penalidades para os clubes que excederem seus orçamentos anuais. O projeto tem um prazo de 90 dias para ser finalizado e pode começar a vigorar no próximo ano.

“A iniciativa visa criar um ambiente financeiro sustentável no futebol brasileiro”, afirmou um representante da CBF durante o evento. A proposta busca combater práticas financeiras inadequadas e reduzir o endividamento das equipes.

