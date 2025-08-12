CBF inicia debate sobre Fair Play financeiro no futebol brasileiro Reunião no Rio de Janeiro busca criar regras para controle financeiro dos clubes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 23h11 (Atualizado em 11/08/2025 - 23h11 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A CBF realizou reunião no Rio de Janeiro para discutir o Fair Play financeiro no futebol brasileiro.

O objetivo é criar normas que impeçam clubes de gastar mais do que recebem, evitando dívidas.

Representantes de clubes e federações participaram do encontro para debater as possíveis penalidades para excessos orçamentários.

O projeto deve ser finalizado em 90 dias e pode começar a vigorar no próximo ano.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu uma reunião no Rio de Janeiro para discutir a introdução do Fair Play financeiro no futebol nacional. O objetivo é estabelecer normas que impeçam os clubes de gastar além de suas receitas, evitando o aumento das dívidas.

O encontro contou com a participação de representantes de clubes e federações. Se a proposta for aprovada, poderá resultar em penalidades para os clubes que excederem seus orçamentos anuais. O projeto tem um prazo de 90 dias para ser finalizado e pode começar a vigorar no próximo ano.

“A iniciativa visa criar um ambiente financeiro sustentável no futebol brasileiro”, afirmou um representante da CBF durante o evento. A proposta busca combater práticas financeiras inadequadas e reduzir o endividamento das equipes.

Qual foi o objetivo da reunião promovida pela CBF no Rio de Janeiro?

O objetivo foi discutir a introdução do Fair Play financeiro no futebol nacional, estabelecendo normas para que os clubes não gastem além de suas receitas, evitando o aumento das dívidas.

Quem participou do encontro sobre Fair Play financeiro?

O encontro contou com representantes de clubes e federações.

Quais consequências podem surgir se a proposta de Fair Play financeiro for aprovada?

A proposta pode resultar em penalidades para os clubes que excederem seus orçamentos anuais.

Qual é o prazo para a finalização do projeto de Fair Play financeiro e quando pode começar a vigorar?

O projeto tem um prazo de 90 dias para ser finalizado e pode começar a vigorar no próximo ano.

