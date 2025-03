Celso Freitas encerra trajetória de duas décadas na RECORD Jornalista deixa legado após mais de cinquenta anos na televisão JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 00h30 (Atualizado em 12/03/2025 - 00h30 ) twitter

Jornalista Celso Freitas se despede da RECORD após parceria de mais de duas décadas

A RECORD encerrou sua longa parceria com o jornalista Celso Freitas após mais de duas décadas. Com uma carreira que ultrapassa 50 anos, Celso se destacou como um dos principais nomes do jornalismo brasileiro desde o início dos anos 2000 na emissora.

Em 2006, ele assumiu a bancada do Jornal da Record, onde permaneceu por quase duas décadas, anunciando notícias de importância nacional e internacional. Entre suas coberturas marcantes estão a eleição histórica de Barack Obama nos Estados Unidos e o trágico acidente aéreo no aeroporto de Congonhas em 2007. Além disso, participou do lançamento da Record News, o primeiro canal brasileiro de notícias contínuas em TV aberta.

Celso também explorou novos formatos ao apresentar o podcast JR 15 minutos. A RECORD destacou seu impacto significativo ao longo dos anos e expressou admiração pelo legado deixado por ele, que continua a ser reverenciado por colegas e pelo público.

