Cesta básica tem aumento de preço em capitais brasileiras, aponta Dieese Recife e João Pessoa registram maiores altas; São Paulo lidera em custo 10/03/2025 - 23h34

Alimentos da cesta básica ficam mais caros em 14 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese

Os preços da cesta básica subiram em 14 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese no Brasil. Recife e João Pessoa apresentaram as maiores elevações, enquanto São Paulo teve o maior custo, com a cesta básica ultrapassando R$ 860.

Os itens que mais contribuíram para esse aumento foram o café, o tomate e a carne bovina. Em contrapartida, Goiânia e Florianópolis registraram as maiores reduções nos preços. Nos primeiros dois meses do ano, a cesta básica teve alta acumulada de 2,29%, comparada a quase 6,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para conter os aumentos, o governo zerou o imposto de importação de nove alimentos. Segundo especialistas, novas safras podem ajudar a estabilizar ou reduzir os preços nos próximos meses.

