Chefe do Comando Vermelho realiza cirurgia em hospital caro

Alexander de Jesus Carlos operou vesícula com autorização judicial

Alexander de Jesus Carlos, conhecido como Choque e membro do Comando Vermelho, foi internado em um hospital de alto custo em Botafogo, Rio de Janeiro. A internação ocorreu para a realização de uma cirurgia de retirada de pedra na vesícula, autorizada judicialmente devido à falta de estrutura adequada no sistema prisional.

Considerado um criminoso perigoso e chefe do tráfico no Complexo de Manguinhos, Choque foi escoltado por policiais penais durante sua estadia no hospital. A legislação permite que detentos sejam tratados fora do complexo penitenciário se não houver recursos suficientes para o tratamento necessário. O custo do procedimento foi custeado por Alexander, conforme exigido pela lei quando as opções públicas estão esgotadas. Após a cirurgia, ele já recebeu alta do hospital.

