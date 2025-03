China e Canadá anunciam tarifas contra os EUA em resposta às taxas de Donald Trump JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 04/03/2025 - 21h22 (Atualizado em 05/03/2025 - 01h12 ) twitter

China e Canadá anunciaram novas tarifas a produtos norte-americanos. As medidas foram tomadas em retaliação às taxas de importações impostas por Donald Trump que entraram em vigor a partir desta terça (4). O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou tarifa de 25%. Já a China anunciou tarifas de 10% a 15% em alimentos e produtos agrícolas americanos. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, condenou a imposição de tarifas e prometeu anunciar retaliações aos Estados Unidos nos próximos dias.

