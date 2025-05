Chris Lemos comemora aniversário em grande estilo na emissora: ‘Teve festa na firma’ Apresentadora do Jornal da Record recebeu muitos elogios e felicitações dos seguidores; confira! JR na TV|Do R7 08/05/2025 - 12h14 (Atualizado em 08/05/2025 - 12h14 ) twitter

Chris Lemos comemora aniversário ao lado dos colegas de trabalho Reprodução/Instagram

Dia de festa! A âncora do Jornal da Record, Chris Lemos, assoprou as velinhas do seu aniversário na última quarta (7) em grande estilo na emissora. A jornalista publicou em suas redes sociais o momento mais que especial com seus colegas de trabalho.

No perfil oficial, em um carrossel de imagens da jornalista com toda a equipe do Jornal da Record, Chris Lemos escreveu: “E teve festa na firma! Obrigada, turma!”.

Fãs e seguidores da apresentadora deram uma passada no post para desejar felicidades: “Viva! Você merece!”, e outra internauta escreveu: “Merece todas as fatias do bolo!”.

Colegas de trabalho também deixaram recados. A apresentadora e repórter, Paloma Tocci, comentou: “Parabéns! Muitas felicidades!”. A jornalista Salcy Lima também parabenizou Chris.

O apresentador do Jornal da Record, Sérgio Aguiar, comemorou a vida da colega: “Mil vivas!”.

Confira a publicação:

O Jornal da Record, vai ao ar a partir das 19h50. Após a exibição, o conteúdo estará disponível no PlayPlus e no R7.com. Também será exibida no Jornal da Record News, às 21h.