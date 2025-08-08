Chuva intensa atinge litoral paulista e supera média mensal

Cidades do litoral paulista, como Santos e Guarujá, registraram chuvas acima da média mensal.
Previsão indica continuidade das chuvas entre sexta e sábado, com risco de deslizamentos.
Uma nova onda de frio deve afetar várias regiões, com temperaturas até 5 graus abaixo do normal.
Frente fria trará mais chuvas ao Sul e Sudeste, com temporais previstos em algumas áreas.
Cidades do litoralpaulista, como Santos e Guarujá, registraram chuvas que superaram a média esperada para o mês em menos de um dia. A previsão é de que a chuva continue entre sexta e sábado, podendo causar deslizamentos de terra na região.
Além disso, uma nova onda de frio está prevista para se formar, afetando a região Sul, São Paulo, partes do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. As temperaturas devem cair até 5 graus abaixo do normal nessas áreas até a próxima quarta-feira.
Em Florianópolis, há previsão de pancadas de chuva a qualquer momento, com mínima de 12 graus à noite. A capital paulista deve amanhecer com nevoeiro e ter chuvas fortes à tarde, com máxima de 23 graus. Enquanto isso, Palmas enfrenta calor de 35 graus e baixa umidade do ar.
Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina registraram os maiores volumes de chuva do dia. Amanhã, uma frente fria deve provocar mais chuvas entre o Sul e o Sudeste, com temporais previstos para o Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Em Porto Alegre, as temperaturas não devem passar dos 14 graus.
