Chuva no RS deixa mais de 700 desalojados; São Lourenço do Sul é a cidade mais afetada

47 municípios decretaram situação de emergência após chuvas intensas

No Rio Grande do Sul, mais de 700 pessoas estão fora de suas residências devido aos danos causados pelas chuvas intensas. Ao todo, 47 cidades declararam situação de emergência, com São Lourenço do Sul sendo a área mais afetada.

O transbordamento do arroio São Lourenço resultou na inundação de mais de duas mil residências, deixando 500 pessoas desalojadas e dezenas desabrigadas. Conforme informações da Defesa Civil, a precipitação em apenas dois dias superou a média esperada para o mês inteiro. Além das enchentes, ocorreram desabamentos, quedas de árvores e rodovias foram interditadas.

Assista ao vídeo - Mais de 700 pessoas seguem fora de casa no RS por causa de estragos provocados pela chuva

