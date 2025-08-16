Chuvas intensas ameaçam o Nordeste brasileiro
Previsão indica continuidade das chuvas na região Nordeste
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A região Nordeste do Brasil registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas, superando a média mensal em João Pessoa. A previsão indica que os ventos marítimos continuarão a provocar pancadas de chuva de Alagoas ao Rio Grande do Norte, aumentando o risco de transtornos na capital paraibana.
No Centro-Sul do país, as temperaturas começam a subir. Porto Alegre terá um sábado ensolarado com máxima de 21 graus, enquanto São Paulo terá sol entre nuvens, alcançando até 22 graus. Recife enfrenta clima instável com chuvas que podem ser fortes e máxima de 27 graus.
No Norte do Brasil, chuvas intensas são esperadas no Amazonas, Roraima e Amapá. Já no litoral da Bahia até o Maranhão, as instabilidades devem continuar devido à frente fria. Em outras regiões como Curitiba, Vitória e Cuiabá, as temperaturas variam entre 19 e 38 graus, com tempo seco predominando.
