Chuvas intensas ameaçam o Nordeste brasileiro Previsão indica continuidade das chuvas na região Nordeste JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/08/2025 - 00h14 (Atualizado em 16/08/2025 - 00h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A região Nordeste do Brasil registrou o maior volume de chuvas nas últimas 24 horas, superando a média mensal em João Pessoa.

Previsões indicam continuidade das chuvas de Alagoas ao Rio Grande do Norte, aumentando o risco de transtornos na capital paraibana.

No Centro-Sul, as temperaturas estão subindo, enquanto Recife enfrenta clima instável e chuvas fortes.

Intensas chuvas são esperadas no Norte do Brasil, com instabilidades persistindo ao longo do litoral da Bahia até o Maranhão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A região Nordeste do Brasil registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas, superando a média mensal em João Pessoa. A previsão indica que os ventos marítimos continuarão a provocar pancadas de chuva de Alagoas ao Rio Grande do Norte, aumentando o risco de transtornos na capital paraibana.

No Centro-Sul do país, as temperaturas começam a subir. Porto Alegre terá um sábado ensolarado com máxima de 21 graus, enquanto São Paulo terá sol entre nuvens, alcançando até 22 graus. Recife enfrenta clima instável com chuvas que podem ser fortes e máxima de 27 graus.

No Norte do Brasil, chuvas intensas são esperadas no Amazonas, Roraima e Amapá. Já no litoral da Bahia até o Maranhão, as instabilidades devem continuar devido à frente fria. Em outras regiões como Curitiba, Vitória e Cuiabá, as temperaturas variam entre 19 e 38 graus, com tempo seco predominando.

Qual foi o impacto das chuvas nas últimas 24 horas na região Nordeste do Brasil?

A região Nordeste do Brasil registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas, superando a média mensal em João Pessoa.

‌



O que a previsão do tempo indica para a continuidade das chuvas na região Nordeste?

A previsão indica que os ventos marítimos continuarão a provocar pancadas de chuva de Alagoas ao Rio Grande do Norte, aumentando o risco de transtornos na capital paraibana.

Como está o clima no Centro-Sul do Brasil em comparação com o Nordeste?

No Centro-Sul do país, as temperaturas começam a subir, com Porto Alegre esperando um sábado ensolarado com máxima de 21 graus e São Paulo com sol entre nuvens, alcançando até 22 graus, enquanto Recife enfrenta clima instável com chuvas e máxima de 27 graus.

‌



Quais outras regiões do Brasil estão afetadas por chuvas intensas?

Chuvas intensas são esperadas no Norte do Brasil, incluindo Amazonas, Roraima e Amapá, enquanto no litoral da Bahia até o Maranhão as instabilidades devem continuar devido à frente fria.

Veja também

‌



PLs visam regulação de conteúdo e aspectos econômicos das plataformas digitais

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Regulação das redes sociais no Brasil será feita em dois projetos de lei Assista à íntegra do Jornal da Record | 15/08/2025 Saiba os cuidados com a saúde necessários em dias de baixos índices de umidade do ar Hytalo Santos e o companheiro estão detidos na carceragem de uma delegacia de Carapicuíba (SP) Minuto JR: 80 cidades do Rio Grande do Norte recebem alerta por conta das fortes chuvas Regiões Sudeste e Centro-Oeste estão em alerta para o aparecimento de escorpiões Ministério da Justiça intensifica ações de localização de desaparecidos em hospitais públicos Rodovia construída para a COP30 em Belém destrói boa parte da floresta nativa, acusam moradores Tensão no Oriente Médio alcança também o Líbano e Hezbollah ameaça iniciar uma guerra civil Donald Trump e Vladimir Putin se reúnem no Alasca para discutir situação da Ucrânia Sistema inédito de monitoramento usa drones térmicos para diminuir riscos de incêndios nas rodovias Minuto JR: Incêndios florestais devastam área mais de 148 mil hectares na Espanha Dias Toffoli anula atos de Sergio Moro contra Vaccari Neto na Lava Jato Lula chama de 'turbulência desnecessária' a crise tarifária com os EUA Ex-diretor da PRF é condenado por uso político da corporação nas Eleições de 2022 Menino de 7 anos é baleado na escola durante aula de Educação Física, no Rio de Janeiro Caminho escolhido pelo governo para amenizar efeitos do tarifaço deve impactar gastos públicos Arma usada em homicídio de gari é a mesma que foi encontrada em apartamento de empresário Taxa de desemprego no Brasil atinge o menor índice desde 2012 Disputa entre facções rivais provoca madrugada de tiroteios e terror na zona norte do Rio

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!