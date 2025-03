Chuvas intensas causam danos em Santa Catarina Garuva enfrenta inundações e Balneário Camboriú é atingida por raio JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 23h40 (Atualizado em 10/03/2025 - 23h40 ) twitter

Chuvas deixam rastro de destruição por Santa Catarina

Fortes chuvas atingiram o estado de Santa Catarina, resultando em sérios danos. Em Garuva, ruas foram tomadas por enxurradas, levando a inundações em diversas residências. Como resultado, as aulas na rede municipal foram suspensas e o transporte público paralisado. A prefeitura local declarou situação de emergência para lidar com a situação.

Em Balneário Camboriú, um dos prédios residenciais mais altos do país foi atingido por um raio. Apesar do impacto, não houve registro de feridos. No entanto, o incidente deixou vários bairros sem energia elétrica, afetando a rotina dos moradores.

