Chuvas intensas e geadas previstas em várias regiões do Brasil

Calor e umidade provocam chuvas fortes do Amazonas ao Maranhão

A previsão do tempo para esta quarta-feira alerta para chuvas intensas causadas pela combinação de calor e umidade do Amazonas ao Maranhão. No Sul, há possibilidade de geada entre a Serra Gaúcha e o Paraná, além do sul de Minas Gerais.

Porto Alegre e São Paulo podem amanhecer com temperaturas baixas e nevoeiro, mas o sol deve surgir elevando as temperaturas para até 21 e 26 graus, respectivamente. Em Teresina, espera-se chuva forte pela manhã com temperatura atingindo 34 graus à tarde.

Imagens de satélite mostram nuvens carregadas no Norte e Nordeste do Brasil. Ventos marítimos podem causar temporais entre Bahia e Alagoas amanhã. Uma nova frente fria avança pelo Sul, mantendo temperaturas mais baixas na região.

No Centro-Oeste e Sudeste, o tempo será firme com baixa umidade. Curitiba deve ter máxima de 23 graus; Vitória, 25; Cuiabá, 33; Rio Branco, 34; e Salvador pode atingir até 28 graus.


Em Princesa Isabel (PB), a previsão é de sol com aumento de nuvens à tarde e temperaturas entre 30 e 31 graus. Em Novo Hamburgo (RS), quarta-feira começa fria com mínima de 9 graus; o sol eleva as temperaturas até os 20 graus. Nos dias seguintes, tempo nublado com possibilidade de chuva e máximas entre 15 e 18 graus.

Quais são as previsões de clima para esta quarta-feira no Brasil?

A previsão indica chuvas intensas do Amazonas ao Maranhão devido à combinação de calor e umidade. No Sul, há possibilidade de geada entre a Serra Gaúcha e o Paraná, além do sul de Minas Gerais.


Como será o clima em Porto Alegre e São Paulo?

Em Porto Alegre e São Paulo, o amanhecer pode ser de temperaturas baixas e nevoeiro, mas o sol deve aparecer, elevando as temperaturas para até 21 graus em Porto Alegre e 26 graus em São Paulo.

Quais são as condições climáticas esperadas para o Centro-Oeste e Sudeste?

O tempo será firme e com baixa umidade no Centro-Oeste e Sudeste. As máximas esperadas são: Curitiba 23 graus, Vitória 25 graus, Cuiabá 33 graus, Rio Branco 34 graus e Salvador até 28 graus.


Que fenômenos meteorológicos estão previstos nas regiões norte e nordeste do Brasil?

Imagens de satélite mostram nuvens carregadas no Norte e Nordeste do Brasil, e ventos marítimos podem causar temporais entre Bahia e Alagoas pela manhã. Uma nova frente fria avança pelo Sul, mantendo temperaturas mais baixas na região.

