Chuvas intensas no Ceará provocam decretos de emergência

Fortes tempestades atingiram o nordeste do Brasil na última semana do verão, com o Ceará sendo o estado mais afetado. Cidades como Várzea Alegre e Caucaia decretaram situação de emergência devido aos danos causados pelas chuvas. Em Várzea Alegre, moradores ficaram isolados e residências foram inundadas. O comércio no centro da cidade também foi fechado.

Em Caucaia, localizada na região metropolitana, um deslizamento de terra abriu uma cratera, resultando na destruição de vários imóveis e deixando famílias sem abrigo. A prefeitura local decretou situação de emergência por 180 dias para facilitar o auxílio às famílias afetadas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para mais de 150 cidades no estado.

