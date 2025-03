Cidades afetadas pela tragédia de Mariana têm até quinta (6) para assinarem acordo de recuperação JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 21h54 (Atualizado em 06/03/2025 - 01h12 ) twitter

Termina, nesta quinta-feira (6), o prazo para as prefeituras das cidades mineiras atingidas pela tragédia de Mariana assinarem o acordo de recuperação do maior desastre ambiental do país. Apenas 17 das 49 cidades afetadas, aderiram ao acordo. A Associação Mineira de Municípios pediu ao Supremo Tribunal Federal mais seis meses para que os prefeitos - em início de mandato - possam analisar o acordo. A proposta homologada em outubro do ano passado, prevê o repasse de R$ 132 bilhões aos atingidos. O acordo prevê ainda que a fundação Renova, criada para gerir as ações de reparação dos danos, seja extinta e as próprias prefeituras assumam a execução dos projetos.

