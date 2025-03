Cidades do RS suspendem aulas por conta da nova onda de calor extremo JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/03/2025 - 21h56 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seis cidades do Rio Grande do Sul suspenderam as aulas por causa da onda de calor extremo, que atinge o estado pela quarta vez só neste ano. Nesta quinta (6), Porto Alegre registrou temperaturas mais altas que o Rio de Janeiro. A sensação térmica chegou a quase 40°C em vários locais. A suspensão das aulas acontece devido à falta de ar-condicionado e ventiladores nas salas e afeta mais de 60 mil alunos da rede municipal, que só devem retomar as atividades na segunda-feira (10), com a previsão da chegada de uma frente fria ao estado.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD