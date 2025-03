Clubes cariocas se preparam para estreia no Brasileirão Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco têm jogos marcados para o final de março JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 00h48 (Atualizado em 19/03/2025 - 00h48 ) twitter

Com fim do Carioca, clubes do RJ se preparam para a estreia no Brasileirão

Os times do Rio de Janeiro estão prontos para iniciar sua jornada no Campeonato Brasileiro, com estreias marcadas para o final de março. O Botafogo busca melhorar seu desempenho após um início de temporada desafiador e enfrenta o Palmeiras no dia 29 de março no Allianz Parque.

No mesmo dia, o Fluminense joga contra o Fortaleza na Arena Castelão com o reforço do uruguaio Agustín Canobbio, que busca conquistar a torcida tricolor. Já o Flamengo enfrenta o Internacional no Maracanã após conquistas recentes.

O Vasco será o último dos cariocas a estrear, jogando contra o Santos em São Januário no dia 30 de março. O time aposta no atacante argentino Pablo Vegetti, um dos artilheiros do Campeonato Carioca, para enfrentar este desafio.

