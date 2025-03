Com fim do Carioca, clubes do RJ se preparam para a estreia no Brasileirão JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/03/2025 - 23h35 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h09 ) twitter

Após o título conquistado pelo Flamengo, os clubes do Rio de Janeiro se preparam para a estreia no Campeonato Brasileiro. Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo espera apagar a má impressão do começo de temporada. Sem a vaga na reta final do estadual, o técnico português Renato Paiva ganhou tempo para trabalhar. O primeiro jogo no Brasileirão será no dia 29 de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

