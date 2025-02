Com inflamação em nervo, Dilma Rousseff segue internada em Xangai, na China JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 00h10 (Atualizado em 28/02/2025 - 01h10 ) twitter

A ex-presidente Dilma Rousseff, que preside o Banco do BRICS, segue internada em Xangai, na China. Ela foi diagnosticada com neurite vestibular, uma inflamação no nervo que conecta o ouvido interno ao cérebro e é responsável pelo equilíbrio. A doença pode provocar tontura intensa e mal-estar. Segundo a assessoria de Dilma, a ex-presidente vem respondendo bem ao tratamento e deve receber alta nos próximos dias.

