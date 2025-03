Começa a valer taxa zero para importação de nove tipos de alimentos JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/03/2025 - 08h25 (Atualizado em 15/03/2025 - 01h10 ) twitter

Começa nesta sexta-feira (14) a taxa zero para a importação de noves tipos de alimentos. A medida determinada pelo governo federal tem o objetivo de conter a alta de preços. Veja também: caminhão derruba passarela e complica trânsito na via Anchieta, que liga São Paulo ao litoral do estado.

