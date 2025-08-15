Logo R7.com
Condenado pelos atos de janeiro rompe tornozeleira e foge

Diego Dias Ventura, condenado a 14 anos, está foragido desde julho

Diego Dias Ventura, condenado a uma pena de 14 anos devido aos atos ocorridos em 8 de janeiro, rompeu sua tornozeleira eletrônica e deixou o Brasil. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, o dispositivo parou de transmitir sinal desde o dia 2 de julho.

