Conflito na Síria: governo promete medidas contra culpados Milícias e forças governamentais entram em confronto em várias regiões do país JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 12/03/2025 - 00h25 )

Governo da Síria promete identificar e punir os culpados pela onda de violência no país

O governo sírio anunciou que tomará providências para identificar e responsabilizar os envolvidos na recente onda de violência. Na costa oeste, soldados estabeleceram postos de controle e realizaram inspeções em veículos para impedir a entrada de armamentos. Confrontos ocorreram entre forças governamentais e milícias leais ao ex-presidente Bashar al-Assad em diversas áreas.

Relatórios de organizações internacionais indicam que ocorreu uma limpeza étnica contra civis da comunidade alauíta, à qual o ex-líder pertence. Testemunhas relataram que moradores foram retirados de suas casas e assassinados nas ruas, incluindo mulheres e crianças. O porta-voz do comitê de investigação reforçou que todos os responsáveis serão punidos.

Em resposta à instabilidade, o governo sírio anunciou um acordo com uma milícia curda, que será integrada ao exército nacional. Enquanto isso, Israel, país vizinho, expressou preocupação com a possibilidade de a violência se espalhar pela região. Israel confirmou ataques a alvos militares no sul da Síria para evitar que grupos terroristas obtenham armamentos. O presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, afirmou que a situação não representa uma ameaça para Israel.

