Confronto em protesto de aposentados na Argentina 13/03/2025 - 00h06

Protesto de aposentados acaba em confronto nas ruas da Argentina

Na Argentina, um protesto envolvendo aposentados resultou em confronto nas ruas após a intervenção policial para desobstruir uma via ocupada. O evento ocorreu nas proximidades do Congresso argentino e contou com a presença de membros de torcidas organizadas de futebol.

Durante o incidente, seis pessoas ficaram feridas e 32 manifestantes foram detidos pelas autoridades. Em resposta ao ocorrido, o governo argentino estuda medidas para proibir a entrada dos torcedores envolvidos nos estádios do país.

