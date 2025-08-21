Confronto entre Hamas e exército israelense deixa feridos em Gaza Incidente ocorreu após ataque de militantes que emergiram de túnel JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h41 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h41 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Militantes do Hamas atacam acampamento militar de Israel em Gaza, ferindo três soldados.

Atacantes, dezoito homens armados, utilizavam metralhadoras e munição perfurante.

Resposta israelense resulta na morte de dez militantes, enquanto outros oito recuam pelo túnel.

Israel convoca sessenta mil reservistas para operação visando controle da cidade de Gaza.

Militantes do Hamas realizaram um ataque a um acampamento militar de Israel no sul da Faixa de Gaza, resultando em três soldados feridos. Os agressores, que eram 18 homens armados, emergiram de um túnel próximo e dispararam contra as forças israelenses com metralhadoras. A resposta dos soldados resultou na morte de 10 dos militantes, enquanto os outros oito recuaram pelo túnel.

Os militantes estavam equipados com munição capaz de perfurar blindagem de tanques. Para aumentar a segurança, a força aérea israelense foi chamada. Desde março, as operações de Israel na região resultaram na eliminação de 2 mil militantes e no ataque a 10 mil alvos do Hamas.

O Ministério da Defesa de Israel anunciou a convocação de sessenta mil reservistas para uma operação visando o controle da cidade de Gaza. A operação começará com a retirada de civis e faz parte de um esforço contínuo cujo cronograma o primeiro-ministro de Israel deseja acelerar. Na Cisjordânia, o grupo Fatah promoveu um acampamento de verão para crianças, com o objetivo de prepará-las para seguir ideais extremistas.

