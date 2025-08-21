Confronto entre Hamas e exército israelense deixa feridos em Gaza
Incidente ocorreu após ataque de militantes que emergiram de túnel
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Militantes do Hamas realizaram um ataque a um acampamento militar de Israel no sul da Faixa de Gaza, resultando em três soldados feridos. Os agressores, que eram 18 homens armados, emergiram de um túnel próximo e dispararam contra as forças israelenses com metralhadoras. A resposta dos soldados resultou na morte de 10 dos militantes, enquanto os outros oito recuaram pelo túnel.
Os militantes estavam equipados com munição capaz de perfurar blindagem de tanques. Para aumentar a segurança, a força aérea israelense foi chamada. Desde março, as operações de Israel na região resultaram na eliminação de 2 mil militantes e no ataque a 10 mil alvos do Hamas.
O Ministério da Defesa de Israel anunciou a convocação de sessenta mil reservistas para uma operação visando o controle da cidade de Gaza. A operação começará com a retirada de civis e faz parte de um esforço contínuo cujo cronograma o primeiro-ministro de Israel deseja acelerar. Na Cisjordânia, o grupo Fatah promoveu um acampamento de verão para crianças, com o objetivo de prepará-las para seguir ideais extremistas.
