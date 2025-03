Confronto entre PM e manifestantes na Ilha do Marajó Protestos contra aumento nas tarifas de balsas causam tensão em Salvatéra JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 23h57 (Atualizado em 20/03/2025 - 23h57 ) twitter

PM entra em conflito com moradores da Ilha do Marajó (PA) que protestam contra aumento em passagens

Na Ilha do Marajó, no Pará, a tropa de choque da Polícia Militar confrontou manifestantes que bloqueiam a principal rodovia em protesto contra o aumento nas tarifas das balsas. As manifestações já duram cinco dias e resultaram na detenção de três pessoas.

Os protestos começaram após um reajuste de 23% para caminhões e 27% para pedestres nas tarifas das balsas. Os manifestantes ocuparam o porto de Salvaterra, levando ao desabastecimento de alimentos e combustíveis na região.

Devido aos bloqueios, as aulas na rede municipal de Salvaterra foram suspensas. A Polícia Militar usou bombas de efeito moral, gás de pimenta e balas de borracha para dispersar os manifestantes. O Ministério Público Federal solicitou uma investigação sobre possíveis abusos contra comunidades quilombolas. A Secretaria de Segurança Pública do Pará afirmou que a operação seguiu protocolos estabelecidos.

