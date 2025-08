Congonhas inaugura nova ala de embarque com o dobro do tamanho Aeroporto em São Paulo amplia espaço para melhorar experiência dos passageiros JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 01h55 (Atualizado em 06/08/2025 - 01h55 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O Aeroporto de Congonhas inaugura uma nova ala de embarque que dobra de tamanho.

A concessão do aeroporto foi transferida para uma empresa privada em outubro de 2023.

Um investimento de R$ 30 milhões ampliará a sala de embarque, beneficiando 15 mil passageiros diários.

O projeto de modernização inclui um novo terminal até 2028 e voos internacionais para a América do Sul.

O Aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do Brasil, iniciará a operação de uma nova ala de embarque que dobrará de tamanho. A concessão do aeroporto, que passou para uma empresa privada em outubro de 2023, prevê melhorias significativas na infraestrutura. No primeiro semestre, o local recebeu quase 12 milhões de passageiros, representando um aumento de 6,7% em relação ao ano anterior.

A concessionária investiu R$ 30 milhões na ampliação da sala de embarque remoto, que agora contará com novos cafés e restaurantes. O espaço ampliado será responsável por 45% dos embarques diários, atendendo cerca de 15 mil passageiros. Esta expansão é uma medida temporária até a conclusão do projeto de modernização, que inclui um investimento total de quase R$ 2,5 bilhões.

O plano de modernização prevê a inauguração de um novo terminal de passageiros até 2028, além de expandir as rotas com voos internacionais para países da América do Sul, como Chile, Uruguai e Argentina. Atualmente, Congonhas opera com 70 mil passageiros e 590 voos diários. A concessionária acredita que as obras não resultarão em aumento de filas ou atrasos no atendimento, melhorando a infraestrutura e conectividade do aeroporto.

