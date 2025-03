Congresso aprova resolução para aumentar transparência em emendas parlamentares Acordo entre governo federal, Congresso e STF busca maior clareza no uso dos recursos públicos JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 00h21 (Atualizado em 14/03/2025 - 00h21 ) twitter

Congresso aprova resolução que oficializa acordo para dar mais transparência a emendas parlamentares

O Congresso Nacional aprovou uma resolução que formaliza um acordo entre o governo federal, o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo para aumentar a transparência das emendas parlamentares. O texto aprovado estabelece que as emendas devem ser identificadas e acompanhadas de documentos que comprovem sua destinação, garantindo maior clareza na aplicação dos recursos.

As emendas parlamentares, que são fundos públicos destinados às bases eleitorais de deputados e senadores, agora terão que seguir novos critérios de transparência e rastreabilidade. As chamadas “emendas Pix” deverão ser prioritariamente direcionadas para a conclusão de projetos inacabados.

O impasse sobre a transparência das emendas começou em agosto do ano anterior, quando o ministro Flávio Dino suspendeu os repasses devido à falta de clareza no uso do dinheiro público. Com a resolução aprovada, espera-se que o Congresso aprove o orçamento da União ainda em março.

