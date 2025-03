Congresso retoma atividades focando no orçamento de 2025 Governo busca aprovação orçamentária para fortalecer políticas públicas JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 23h59 (Atualizado em 11/03/2025 - 23h59 ) twitter

Congresso retoma os trabalhos nesta terça (11) após recesso de Carnaval

O Congresso Nacional retomou suas atividades após o recesso de Carnaval, com a aprovação do orçamento de 2025 como prioridade governamental. A análise deveria ter sido concluída até dezembro passado, mas está pendente, limitando o funcionamento público a recursos básicos.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reuniu-se com líderes de partidos de esquerda e centro para garantir a aprovação da lei orçamentária e consolidar a base de apoio no Congresso, conforme orientação do presidente Lula.

O líder do PSB afirmou que foram resolvidos os impasses que impediam a votação do orçamento. A expectativa é que a votação ocorra em breve para permitir a execução das políticas públicas e investimentos governamentais.

