Controle de velocidade em rodovias federais está suspenso

Desde agosto, infrações de trânsito não estão sendo registradas em parte dos 47 mil quilômetros de rodovias federais com radares. A Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito afirma que cortes significativos no orçamento para manutenção dos equipamentos comprometeram o monitoramento de velocidade.
A Secretaria Nacional de Trânsito divulgou uma nota técnica explicando que quase 90% do orçamento previsto foi cortado, inviabilizando o controle eficaz nas estradas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Ministério dos Transportes ainda não se pronunciaram sobre a situação.
Veja também
Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!