Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Controle de velocidade em rodovias federais está suspenso

Corte orçamentário inviabiliza monitoramento desde agosto

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Desde agosto, infrações de trânsito não estão sendo registradas em parte dos 47 mil quilômetros de rodovias federais com radares. A Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito afirma que cortes significativos no orçamento para manutenção dos equipamentos comprometeram o monitoramento de velocidade.

A Secretaria Nacional de Trânsito divulgou uma nota técnica explicando que quase 90% do orçamento previsto foi cortado, inviabilizando o controle eficaz nas estradas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Ministério dos Transportes ainda não se pronunciaram sobre a situação.

Veja também


Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.