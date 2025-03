Copiloto de helicóptero da Polícia Civil é baleado durante operação no RJ Felipe Marques Monteiro foi atingido na cabeça em ação contra roubos na Vila Aliança JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 23h37 (Atualizado em 20/03/2025 - 23h37 ) twitter

Copiloto de helicóptero da polícia é baleado ao sobrevoar comunidade no RJ; estado de saúde é grave

Durante uma operação na Vila Aliança, Zona Oeste do Rio de Janeiro, um copiloto de helicóptero da Polícia Civil foi baleado na cabeça. Felipe Marques Monteiro, de 45 anos, está em estado grave após ser submetido a uma cirurgia de emergência e permanece internado na UTI.

A ação visava reprimir roubos de vans na região e enfrentou forte resistência de criminosos que atearam fogo em barricadas. Isso impactou o transporte público e a rotina escolar, com interrupções nas aulas em 35 escolas e mudanças em linhas de ônibus e trens. Desde o início do ano, Felipe é o 33º agente de segurança pública baleado na região metropolitana do Rio, refletindo um aumento significativo nos confrontos comparado ao mesmo período do ano passado. As investigações apontam que o esquema de roubos causou prejuízos de cerca de R$ 5 milhões ao setor de transporte e turismo.

