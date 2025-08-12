Corinthians contrata Vitinho e enfrenta Juventude no Campeonato Brasileiro

O Corinthians está jogando contra o Juventude em Caxias do Sul pela 19ª rodada do campeonato, com o Juventude liderando por 1 a 0 no intervalo. O gol foi marcado por Gabriel Taliari. Paralelamente ao jogo, o Timão anunciou a contratação de Vitinho. Com um contrato válido até o final de 2026, o atacante é a primeira contratação do clube na atual janela de transferências. Aos 31 anos, ele já atuou por Flamengo e Botafogo e estava sem clube após sua passagem pela Arábia Saudita.
