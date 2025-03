Corinthians perde por 3 a 0 para Barcelona do Equador na Pré-Libertadores Time precisa vencer por três gols para ir aos pênaltis ou quatro para se classificar diretamente JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 00h05 (Atualizado em 07/03/2025 - 00h33 ) twitter

Corinthians perde por 3 a 0 do Barcelona do Equador e se complica na pré-Libertadores

O Corinthians enfrentou o Barcelona do Equador em Guayaquil pela Pré-Libertadores e foi derrotado por 3 a 0, complicando sua situação na competição. Agora, o time precisa vencer a partida de volta na Neo Química Arena por três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por quatro gols para garantir vaga na fase de grupos.

No final do primeiro tempo, Tchoca cometeu um pênalti em Carabali, convertido por Corozo, abrindo o placar. No segundo tempo, Carabali novamente se destacou ao criar a jogada que resultou no gol de Riveiro. Mais tarde, Hugo quase evitou o terceiro gol, mas no rebote, Corozo marcou novamente.

A partida decisiva ocorrerá em São Paulo , onde o Corinthians buscará reverter o placar adverso para continuar na competição continental.

