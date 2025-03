Corinthians tenta esquecer eliminação na Libertadores antes de final contra o Palmeiras JR na TV|Do R7 13/03/2025 - 23h03 (Atualizado em 15/03/2025 - 01h17 ) twitter

Corinthians e Palmeiras têm mais dois dias de treinamentos antes do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O clima no time alvinegro é de recuperação física e mental após a derrota na Libertadores. A final é uma oportunidade da equipe dar uma resposta para a torcida. Depois da partida, diretoria e jogadores já falaram que agora o foco é o Palmeiras. Já o Verdão quer aproveitar o fator casa para chegar com menos pressão no jogo da volta, na Neo Química Arena.

