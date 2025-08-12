Corregedoria amplia prazo para definir punições a deputados Decisão estende análise para até 45 dias após invasão do plenário JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 23h10 (Atualizado em 11/08/2025 - 23h10 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Corregedoria da Câmara dos Deputados estendeu o prazo para definir punições a parlamentares invasores para 45 dias.

O prazo anterior era de apenas 48 horas, visando uma análise mais detalhada dos casos.

Quatorze deputados podem ser suspensos por até seis meses e uma deputada enfrenta sanção por agressão.

As penalidades devem ter caráter educativo, destacando a importância de evitar futuras invasões.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Corregedoria da Câmara dos Deputados decidiu estender para 45 dias o prazo para determinar as punições aos parlamentares que invadiram o plenário. Inicialmente previsto para ser resolvido em 48 horas, o novo prazo busca permitir uma análise mais detalhada dos casos. As representações contra os deputados foram formalizadas nesta segunda-feira (11).

Quatorze parlamentares podem ser suspensos por até seis meses devido à ocupação, enquanto uma deputada enfrenta possível sanção por agressão. Os envolvidos serão notificados para apresentar suas defesas em cinco dias. As representações podem então ser encaminhadas ao Conselho de Ética, potencialmente prolongando o processo.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, enfatizou que as penalidades devem ter um caráter educativo para prevenir futuras invasões. Entre os investigados estão quatro membros do próprio Conselho de Ética.

Qual foi a decisão da Corregedoria da Câmara dos Deputados em relação às punições a deputados?

A Corregedoria decidiu estender para 45 dias o prazo para determinar as punições aos parlamentares que invadiram o plenário.

‌



Por que o prazo para a definição das punições foi ampliado?

O novo prazo busca permitir uma análise mais detalhada dos casos, já que inicialmente era previsto para ser resolvido em 48 horas.

Quantos parlamentares estão sob análise para possível punição e quais são as consequências?

Quatorze parlamentares podem ser suspensos por até seis meses, enquanto uma deputada enfrenta possível sanção por agressão.

‌



Qual a posição do presidente da Câmara sobre as penalidades?

O presidente da Câmara, Hugo Motta, enfatizou que as penalidades devem ter um caráter educativo para prevenir futuras invasões.

