Corregedoria amplia prazo para definir punições a deputados
Decisão estende análise para até 45 dias após invasão do plenário
A Corregedoria da Câmara dos Deputados decidiu estender para 45 dias o prazo para determinar as punições aos parlamentares que invadiram o plenário. Inicialmente previsto para ser resolvido em 48 horas, o novo prazo busca permitir uma análise mais detalhada dos casos. As representações contra os deputados foram formalizadas nesta segunda-feira (11).
Quatorze parlamentares podem ser suspensos por até seis meses devido à ocupação, enquanto uma deputada enfrenta possível sanção por agressão. Os envolvidos serão notificados para apresentar suas defesas em cinco dias. As representações podem então ser encaminhadas ao Conselho de Ética, potencialmente prolongando o processo.
O presidente da Câmara, Hugo Motta, enfatizou que as penalidades devem ter um caráter educativo para prevenir futuras invasões. Entre os investigados estão quatro membros do próprio Conselho de Ética.
