Covid teria até 90% de chance de ter surgido em laboratório na China, estima Inteligência alemã
13/03/2025 - 23h16 (Atualizado em 14/03/2025 - 01h09 )

A imprensa alemã divulgou que o Serviço de Inteligência do país estima entre 80% e 90% a probabilidade do coronavírus ter sido originado no Instituto de Virologia de Wuhan. Os cientistas chineses teriam potencializado a capacidade de contaminação do vírus para testar em humanos e depois não conseguiram conter a disseminação. O governo chinês declarou que o instituto nunca fez tal pesquisa e não tem envolvimento com a pandemia de Covid-19.

