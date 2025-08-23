CPI do INSS inicia investigação sobre descontos ilegais Comissão analisará mais de 740 pedidos relacionados a fraudes em benefícios JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h25 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h25 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A CPI do INSS iniciará investigação sobre descontos ilegais em benefícios de aposentados.

Mais de 740 pedidos relacionados a fraudes serão analisados na primeira reunião da comissão.

Convocados para depor incluem Jair Bolsonaro, Frei Chico e Carlos Lupi.

A comissão terá 180 dias para concluir suas investigações, contando com apoio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal.

CPI mista do INSS fará primeira reunião na próxima semana

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS realizará sua primeira reunião na próxima semana para investigar descontos ilegais em benefícios de aposentados. A comissão discutirá o plano de trabalho e analisará mais de 740 requerimentos apresentados por senadores e deputados.

Entre os convocados para depor estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, Frei Chico, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e irmão do presidente Lula, além do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi. O senador Carlos Viana, presidente da comissão, afirmou que ministros da Previdência e presidentes do INSS de governos anteriores também serão chamados.

Os primeiros requerimentos devem incluir apoio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal nas investigações. A CPI tem um prazo de 180 dias para concluir seu trabalho.

Perguntas e Respostas

Qual é o objetivo da CPI do INSS que começará sua investigação na próxima semana?

‌



O objetivo da CPI do INSS é investigar descontos ilegais em benefícios de aposentados.

Quantos pedidos a comissão analisará e de quem são esses requerimentos?

‌



A comissão analisará mais de 740 pedidos apresentados por senadores e deputados.

Quem são algumas das pessoas convocadas para depor na CPI?

‌



Entre os convocados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, Frei Chico, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, e o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi.

Qual é o prazo estabelecido para a conclusão dos trabalhos da CPI?

A CPI tem um prazo de 180 dias para concluir seu trabalho.

Assista ao vídeo - CPI mista do INSS fará primeira reunião na próxima semana

