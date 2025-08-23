CPI do INSS inicia investigação sobre descontos ilegais
Comissão analisará mais de 740 pedidos relacionados a fraudes em benefícios
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS realizará sua primeira reunião na próxima semana para investigar descontos ilegais em benefícios de aposentados. A comissão discutirá o plano de trabalho e analisará mais de 740 requerimentos apresentados por senadores e deputados.
Entre os convocados para depor estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, Frei Chico, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e irmão do presidente Lula, além do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi. O senador Carlos Viana, presidente da comissão, afirmou que ministros da Previdência e presidentes do INSS de governos anteriores também serão chamados.
Os primeiros requerimentos devem incluir apoio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal nas investigações. A CPI tem um prazo de 180 dias para concluir seu trabalho.
