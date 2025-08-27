CPMI do INSS investigará fraudes de R$ 6 bilhões até 2026 Comissão convoca ex-presidentes do INSS e ex-ministros para depoimentos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 21h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 21h59 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A CPMI do INSS foi aprovada para investigar fraudes de mais de R$6 bilhões em aposentadorias e pensões.

Dez ex-presidentes do INSS e ex-ministros da Previdência serão convocados para depor.

Carlos Viana, presidente da CPMI, confirmou um acordo para ouvir todos os ex-ministros desde 2015.

Os trabalhos da comissão devem durar até 2026, com o relatório final previsto para março do mesmo ano.

CPMI do INSS vai convocar dez ex-presidentes do órgão e ex-ministros da Previdência

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS foi aprovada para investigar fraudes nos descontos ilegais de aposentadorias e pensões, estimadas em mais de R$ 6 bilhões. A comissão convocou dez ex-presidentes do INSS e ex-ministros da Previdência desde o governo Dilma Rousseff para depor.

Os trabalhos começaram com a aprovação de diversos requerimentos visando esclarecer as irregularidades nos descontos ilegais. Carlos Viana, presidente da CPMI, afirmou que há um acordo para ouvir todos os ex-ministros da Previdência desde 2015, incluindo Carlos Lupi. Além disso, dois suspeitos de envolvimento nas fraudes foram convocados.

A comissão surpreendeu ao colocar a oposição no comando e escolheu Duarte Júnior como vice-presidente. Os trabalhos devem se estender até 2026, com a entrega do relatório final prevista para março daquele ano.

Assista ao vídeo - CPMI do INSS vai convocar dez ex-presidentes do órgão e ex-ministros da Previdência

