CPMI do INSS investigará fraudes de R$ 6 bilhões até 2026

Comissão convoca ex-presidentes do INSS e ex-ministros para depoimentos

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • A CPMI do INSS foi aprovada para investigar fraudes de mais de R$6 bilhões em aposentadorias e pensões.
  • Dez ex-presidentes do INSS e ex-ministros da Previdência serão convocados para depor.
  • Carlos Viana, presidente da CPMI, confirmou um acordo para ouvir todos os ex-ministros desde 2015.
  • Os trabalhos da comissão devem durar até 2026, com o relatório final previsto para março do mesmo ano.

 

CPMI do INSS vai convocar dez ex-presidentes do órgão e ex-ministros da Previdência

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS foi aprovada para investigar fraudes nos descontos ilegais de aposentadorias e pensões, estimadas em mais de R$ 6 bilhões. A comissão convocou dez ex-presidentes do INSS e ex-ministros da Previdência desde o governo Dilma Rousseff para depor.

Os trabalhos começaram com a aprovação de diversos requerimentos visando esclarecer as irregularidades nos descontos ilegais. Carlos Viana, presidente da CPMI, afirmou que há um acordo para ouvir todos os ex-ministros da Previdência desde 2015, incluindo Carlos Lupi. Além disso, dois suspeitos de envolvimento nas fraudes foram convocados.

A comissão surpreendeu ao colocar a oposição no comando e escolheu Duarte Júnior como vice-presidente. Os trabalhos devem se estender até 2026, com a entrega do relatório final prevista para março daquele ano.

Perguntas e Respostas

Qual é o objetivo da CPMI do INSS?


A CPMI do INSS foi aprovada para investigar fraudes nos descontos ilegais de aposentadorias e pensões, estimadas em mais de R$ 6 bilhões.

Quem foi convocado para depor na CPMI?


A comissão convocou dez ex-presidentes do INSS e ex-ministros da Previdência desde o governo Dilma Rousseff, além de dois suspeitos de envolvimento nas fraudes.

Qual a duração prevista dos trabalhos da CPMI?


Os trabalhos da CPMI devem se estender até 2026, com a entrega do relatório final prevista para março daquele ano.

Quem lidera a CPMI e qual foi uma decisão surpreendente da comissão?

Carlos Viana é o presidente da CPMI, que surpreendeu ao colocar a oposição no comando e escolheu Duarte Júnior como vice-presidente.

Assista ao vídeo - CPMI do INSS vai convocar dez ex-presidentes do órgão e ex-ministros da Previdência

