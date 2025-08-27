CPMI do INSS investigará fraudes de R$ 6 bilhões até 2026
Comissão convoca ex-presidentes do INSS e ex-ministros para depoimentos
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS foi aprovada para investigar fraudes nos descontos ilegais de aposentadorias e pensões, estimadas em mais de R$ 6 bilhões. A comissão convocou dez ex-presidentes do INSS e ex-ministros da Previdência desde o governo Dilma Rousseff para depor.
Os trabalhos começaram com a aprovação de diversos requerimentos visando esclarecer as irregularidades nos descontos ilegais. Carlos Viana, presidente da CPMI, afirmou que há um acordo para ouvir todos os ex-ministros da Previdência desde 2015, incluindo Carlos Lupi. Além disso, dois suspeitos de envolvimento nas fraudes foram convocados.
A comissão surpreendeu ao colocar a oposição no comando e escolheu Duarte Júnior como vice-presidente. Os trabalhos devem se estender até 2026, com a entrega do relatório final prevista para março daquele ano.
Perguntas e Respostas
Qual é o objetivo da CPMI do INSS?
A CPMI do INSS foi aprovada para investigar fraudes nos descontos ilegais de aposentadorias e pensões, estimadas em mais de R$ 6 bilhões.
Quem foi convocado para depor na CPMI?
A comissão convocou dez ex-presidentes do INSS e ex-ministros da Previdência desde o governo Dilma Rousseff, além de dois suspeitos de envolvimento nas fraudes.
Qual a duração prevista dos trabalhos da CPMI?
Os trabalhos da CPMI devem se estender até 2026, com a entrega do relatório final prevista para março daquele ano.
Quem lidera a CPMI e qual foi uma decisão surpreendente da comissão?
Carlos Viana é o presidente da CPMI, que surpreendeu ao colocar a oposição no comando e escolheu Duarte Júnior como vice-presidente.
