Cratera de 900 m² surge na praia do Atalaia após chuvas intensas Fenômeno natural assusta visitantes em Salinópolis (PA), mas não causa feridos JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 23h55 (Atualizado em 06/03/2025 - 23h55 )

Cratera gigante se abre na praia do Atalaia (PA) e assusta moradores e turistas

Uma cratera de aproximadamente 900 metros quadrados surgiu na praia do Atalaia, em Salinópolis, no Pará, após intensas chuvas na região. O evento foi registrado por moradores e turistas, levando as autoridades a interditar parte do local.

Especialistas explicam que a formação da cratera é resultado de um fenômeno natural conhecido como rompimento de dique. A água das chuvas penetrou no solo até atingir o lençol freático, provocando erosão na areia da praia quando atingiu sua capacidade máxima.

A prefeitura de Salinópolis anunciou planos para realizar drenagem nesse e em outros pontos para reduzir os impactos desse tipo de ocorrência. Apesar do susto causado pelo impacto visual, não houve feridos ou danos a imóveis.

A população foi alertada para evitar a área afetada devido à instabilidade estrutural. As praias da região norte do Brasil são conhecidas por suas macromareias e estão suscetíveis a esse tipo de fenômeno natural.

Cratera gigante se abre na praia do Atalaia (PA) e assusta moradores e turistas

