Criança leva cocaína à escola em Itamonte (MG); 18 alunos são hospitalizados Investigação aponta que droga pertencia ao pai de uma das crianças JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 23h31 (Atualizado em 24/03/2025 - 23h31 ) twitter

Polícia mineira investiga caso de criança de 4 anos que levou papelotes de cocaína à escola

A polícia de Minas Gerais está investigando um incidente em Itamonte, onde uma criança de quatro anos levou papelotes de cocaína para a escola. O caso resultou na hospitalização de 18 alunos, que foram submetidos a exames toxicológicos após uma delas relatar que o pó branco tinha gosto amargo. A professora alertou a direção da escola assim que percebeu do que se tratava.

As autoridades informaram que a cocaína pertencia ao pai da criança que levou a droga para a escola. O homem chegou a ir à escola e retirou a droga das mãos da diretora à força. A polícia civil está preparando um pedido de prisão, pois o suspeito não foi localizado antes do término do flagrante.

Em resposta ao incidente, a prefeitura de Itamonte anunciou medidas para melhorar a segurança nas escolas e evitar incidentes semelhantes no futuro. O retorno às aulas ocorrerá com segurança reforçada enquanto as investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do caso.

