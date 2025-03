Criança morre após queda de pilastra em condomínio no Rio de Janeiro Polícia investiga homicídio culposo; perícia busca identificar falhas na reforma JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h08 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h08 ) twitter

Polícia aguarda laudo para definir responsável pela queda de pilastra que matou criança de 7 anos

A Polícia Civil investiga a morte de Maria Luisa Odenbergas, de 7 anos, atingida por uma pilastra que caiu enquanto ela brincava na área de lazer de um condomínio no Rio de Janeiro . Funcionários afirmaram que as obras no local foram concluídas em dezembro do ano passado e incluíram apenas o revestimento das vigas com madeira.

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento do acidente. Um funcionário relatou que a estrutura já existia desde a construção do prédio. A perícia está sendo realizada para verificar possíveis falhas na reforma ou na estrutura original.

O Conselho Regional de Engenharia realizará uma vistoria no condomínio. A construtora responsável declarou que o empreendimento foi entregue há 15 anos em boas condições e que as obras recentes foram conduzidas pela administração do condomínio. O caso é tratado como homicídio culposo, sem intenção de matar. Especialistas ressaltam a importância de contratar profissionais certificados para reformas em condomínios.

