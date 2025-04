Criminoso atira em arquiteto após assalto em SP Câmeras registram ação na zona oeste; polícia investiga circunstâncias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 23h53 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h53 ) twitter

Polícia procura criminoso que atirou e matou arquiteto após um assalto em SP

Na zona oeste de São Paulo, um arquiteto foi morto a tiros após um confronto com um assaltante. Câmeras de segurança capturaram o momento em que o criminoso abordou uma mulher no bairro do Butantã. Jefferson Dias Aguiar, de 43 anos, passava de carro pelo local quando reduziu a velocidade e atropelou o assaltante. Em resposta, o criminoso se levantou e disparou várias vezes contra o veículo enquanto Jefferson tentava sair.

O amigo que estava com Jefferson relatou à polícia que eles foram perseguidos pelo criminoso antes do atropelamento. Apesar de ter sido socorrido pelos bombeiros, Jefferson não resistiu aos ferimentos. As autoridades estão investigando se o atropelamento foi intencional ou uma tentativa de fuga após presenciar o roubo. A moto usada pelo criminoso foi identificada como furtada e apreendida pela polícia.

