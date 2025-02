Criminoso que comandava atividades do PCC é preso no Paraguai JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/02/2025 - 12h32 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h28 ) twitter

Na manhã desta quarta-feira (26), Marcelo Rogério Gnoato, coordenador de atividades do PCC e criminoso foragido da justiça, foi preso no Paraguai. Na casa em que o criminoso foi encontrado, foram apreendidos armamentos, celulares e uma balança de precisão. No Brasil, o criminoso tem mandado de prisão por tráfico de drogas e homicídio e é conhecido por ser matador de policiais.

