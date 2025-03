Criminosos armados tentam roubar carro-forte em Campina Grande Motorista reage ao ataque, resultando em troca de tiros com dois vigilantes feridos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 23h34 (Atualizado em 25/03/2025 - 23h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Minuto JR: Criminosos armados tentam roubar carro-forte em agência bancária de Campina Grande (PB)

Criminosos armados tentaram roubar um carro-forte no estacionamento de uma agência bancária em Campina Grande, Paraíba. O motorista do carro-forte reagiu ao ataque usando o veículo para colidir com o carro dos suspeitos contra a parede. Durante o incidente, houve troca de tiros que resultou em ferimentos a dois vigilantes. Os assaltantes conseguiram fugir do local.

Em outro evento, testes confirmaram a presença de esgoto em uma mancha escura que surgiu nas praias da região metropolitana de João Pessoa. As autoridades aconselharam os banhistas a evitarem entrar no mar nessa área.

No Rio de Janeiro, um tubarão da espécie Mako foi avistado nas águas de Ipanema. Esta é a primeira vez que um animal dessa espécie é registrado na região. Apesar de ameaçado de extinção, especialistas afirmam que a presença do tubarão não representa perigo para os seres humanos.

Assista em vídeo - Minuto JR: Criminosos armados tentam roubar carro-forte em agência bancária de Campina Grande (PB)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!