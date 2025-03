Criminosos presos após roubo em farmácia de Guarulhos Assaltantes atiraram em homem durante fuga JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 23h38 (Atualizado em 20/03/2025 - 23h38 ) twitter

Polícia prende criminosos após roubo a farmácia em Guarulhos, na Grande SP

Dois assaltantes foram capturados após roubarem uma farmácia em Guarulhos, na Grande São Paulo. Durante a fuga, dispararam contra um homem que tentou detê-los. A polícia recuperou medicamentos e parte do dinheiro roubado.

Em outro incidente na mesma cidade, um dos criminosos fingiu ser cliente antes de anunciar o assalto em uma drogaria e levar todo o dinheiro do caixa. Este mesmo assaltante repetiu a ação em outra farmácia no dia seguinte, sendo preso logo após este último roubo.

Levantamentos mostram que mais de R$ 100 milhões foram subtraídos de estabelecimentos comerciais no estado no ano anterior. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo relatou uma redução de 18% nos roubos a comércios devido à atuação policial. Comerciantes enfrentam o desafio de equilibrar segurança com a necessidade de manter dinheiro em caixa.

