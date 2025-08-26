Criminosos são procurados após roubo e sequestro em São Paulo Filho de ex-vereador é feito refém durante assalto em São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dois criminosos são procurados após assalto e sequestro no Morumbi, São Paulo.

A vítima, Alexandre Curiati, é filho de um ex-vereador e neto de um ex-prefeito.

Um assaltante foi baleado e morreu durante a intervenção policial; outro conseguiu escapar.

Após o sequestro, Alexandre foi liberado após o assaltante colidir o veículo e fugir.

Criminosos são procurados pela polícia por participação em roubo e tentativa de sequestro em SP

Dois criminosos estão sendo procurados pela polícia após um assalto seguido de sequestro no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. A vítima, Alexandre Curiati, de 24 anos, é filho do ex-vereador Antônio Salim Curiati Junior e neto do ex-prefeito de São Paulo, Antônio Salim Curiati.

O incidente ocorreu quando Alexandre retornava para casa e teve seu veículo cercado por três homens armados. Durante a tentativa de impedir o crime, uma viatura policial que passava pelo local interveio. Na ação, um dos assaltantes foi baleado e morreu. Outro criminoso conseguiu escapar, enquanto o terceiro fugiu levando Alexandre no carro.

Após manter a vítima refém por mais de trinta minutos, o assaltante colidiu o veículo e fugiu a pé com a carteira e o celular de Alexandre. O carro foi abandonado e posteriormente teve as rodas roubadas por outros criminosos.

A polícia já realizou a perícia no veículo e busca por impressões digitais que possam auxiliar na identificação dos criminosos foragidos. Nem Alexandre nem seu pai deram declarações sobre o ocorrido ao deixarem a delegacia.

‌



Perguntas e Respostas

O que ocorreu com Alexandre Curiati no Morumbi?

Alexandre Curiati, de 24 anos, filho do ex-vereador Antônio Salim Curiati Junior, foi vítima de um assalto seguido de sequestro no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo.

‌



Como a polícia reagiu ao assalto?

Durante o assalto, uma viatura policial que passava pelo local interveio. Um dos assaltantes foi baleado e morreu, enquanto outro conseguiu escapar e o terceiro fugiu levando Alexandre no carro.

‌



O que aconteceu com Alexandre após o sequestro?

Alexandre foi mantido refém por mais de trinta minutos. O assaltante que o sequestrou colidiu o veículo e fugiu a pé, levando a carteira e o celular de Alexandre.

Qual a situação atual das investigações?

A polícia já realizou a perícia no veículo abandonado e busca impressões digitais para identificar os criminosos foragidos. Até o momento, nem Alexandre nem seu pai comentaram sobre o incidente.

Assista ao vídeo - Criminosos são procurados pela polícia por participação em roubo e tentativa de sequestro em SP

Veja também

‌



Mais de 600 casas foram afetadas e uma central de ajuda foi criada para os moradores

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Forte tempestade de granizo atinge cidade de Castro, no Paraná Flamengo impõe ao Vitória a maior goleada do Campeonato Brasileiro em pontos corridos Ministro da Defesa de Israel afirma que Lula apoia terroristas do Hamas Lula reúne ministros para fazer balanço de gestão e organizar trabalhos da reta final do governo Dez pessoas são resgatadas em trilha do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ) Aposentados dizem que ainda não receberam valores descontados indevidamente pelo INSS Sabesp vai reduzir pressão da água durante a noite por causa de baixo nível de reservatórios Polícia procura criminosos que participaram de tentativa de sequestro de neto de ex-prefeito de SP Assista à íntegra do Jornal da Record | 25/08/2025 Itamaraty encaminha ao governo italiano pedido de extradição de ex-assessor de Alexandre de Moraes Governo israelense rebaixa relações diplomáticas com o Brasil Pessoas que aguardavam atendimento em unidade de saúde agridem enfermeiro e bombeiro, em Goiânia Polícia encontra chácara com ao menos 86 animais em situação de maus-tratos na Grande São Paulo Correntes de retorno são responsáveis por 90% dos afogamentos Padre é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes em Cascavel (PR) Balão explode perto de comunidade e causa pânico entre moradores no Rio de Janeiro Anvisa proíbe produção de versões manipuladas de canetas emagrecedoras Traficantes usam ambulâncias e carro funerário para transportar cocaína e maconha em MS Helicóptero do corpo de bombeiros cai em lago na costa da França Sessão solene na Câmara marca comemorações de 20 anos do partido Republicanos

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!