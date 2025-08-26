Criminosos são procurados após roubo e sequestro em São Paulo
Filho de ex-vereador é feito refém durante assalto em São Paulo
Dois criminosos estão sendo procurados pela polícia após um assalto seguido de sequestro no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. A vítima, Alexandre Curiati, de 24 anos, é filho do ex-vereador Antônio Salim Curiati Junior e neto do ex-prefeito de São Paulo, Antônio Salim Curiati.
O incidente ocorreu quando Alexandre retornava para casa e teve seu veículo cercado por três homens armados. Durante a tentativa de impedir o crime, uma viatura policial que passava pelo local interveio. Na ação, um dos assaltantes foi baleado e morreu. Outro criminoso conseguiu escapar, enquanto o terceiro fugiu levando Alexandre no carro.
Após manter a vítima refém por mais de trinta minutos, o assaltante colidiu o veículo e fugiu a pé com a carteira e o celular de Alexandre. O carro foi abandonado e posteriormente teve as rodas roubadas por outros criminosos.
A polícia já realizou a perícia no veículo e busca por impressões digitais que possam auxiliar na identificação dos criminosos foragidos. Nem Alexandre nem seu pai deram declarações sobre o ocorrido ao deixarem a delegacia.
