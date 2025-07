Crise pela derrubada do aumento do IOF é um dos temas de debate no Fórum de Lisboa #shorts #JR24H

JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 02/07/2025 - 23h55 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share