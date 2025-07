Cruzeiro goleia Juventude e se mantém líder no Brasileirão Vitória por 4 a 0 destaca força do time mineiro em casa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 09h01 (Atualizado em 22/07/2025 - 09h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na tela da RECORD nesta quarta (23)

O Cruzeiro venceu o Juventude por 4 a 0 no Mineirão, consolidando sua liderança no Campeonato Brasileiro com três pontos de vantagem sobre o Flamengo. Christian abriu o placar após uma sobra de bola, seguido por Gabriel, que marcou duas vezes, incluindo um gol de pênalti.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrentará o Corinthians, que busca se recuperar após uma derrota para o São Paulo e um desempenho fraco nas últimas rodadas.

A partida entre Corinthians e Cruzeiro será na Neo Química Arena nesta quarta-feira às 19h, com transmissão exclusiva da RECORD.

Assista ao vídeo - Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na tela da RECORD nesta quarta (23)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!