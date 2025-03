Cruzeiro se prepara para estreia no Brasileirão contra o Mirassol Equipe mineira busca recuperação após eliminação no estadual JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 23h55 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h55 ) twitter

Após derrota no estadual, Cruzeiro foca no Brasileirão e se prepara para a estreia contra o Mirassol

O Cruzeiro se prepara para sua estreia no Campeonato Brasileiro, com transmissão da RECORD a partir deste fim de semana. Após ser eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro, o time teve cerca de 30 dias para treinar e ajustar a equipe para a temporada nacional. O adversário será o Mirassol, recém-promovido à primeira divisão nacional.

Os jogadores participaram de um treino aberto à imprensa na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte. O técnico Leonardo Jardim destacou a importância de fazer o Cruzeiro voltar a competir no topo do futebol brasileiro. O atacante Bolasie participou do treino, mas ainda é dúvida para a partida devido a dores no joelho.

A expectativa é de que mais de 40 mil torcedores compareçam ao estádio do Mineirão para apoiar o time. O Mirassol garantiu sua vaga na elite do futebol nacional ao ser vice-campeão da Série B.

