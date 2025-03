Data Fifa: Palmeiras e Corinthians montam esquema com aviões fretados para convocados jogarem final JR na TV|Do R7 18/03/2025 - 23h33 (Atualizado em 20/03/2025 - 01h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Palmeiras e Corinthians se preparam para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, que será dia 27 de março, com transmissão da RECORD. Metade dos titulares de cada time foi convocada para os jogos da seleção e não vai treinar com o resto da equipe. Palmeiras e Corinthians montaram um esquema com aviões fretados para trazer todos os atletas de volta a tempo. Durante esse período, os treinadores vão ter que quebrar a cabeça para treinar durante esses oito dias de pausa sem os cinco jogadores convocados de cada time.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD